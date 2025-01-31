İnce'den Ör'ün Tutuklamasına Sert Tepki

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(ANKARA)- Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Çiğdem Bayraktar Ör'ün attığı bir tweet nedeniyle tutuklanması, hukukun tamamen çiğnenmesidir ve kabul edilemez bir rezalettir!" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör'ün tutuklanmasının bir rezillik olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çiğdem Bayraktar Ör'ün attığı bir tweet nedeniyle tutuklanması, hukukun tamamen çiğnenmesidir ve kabul edilemez bir rezalettir! Eğer Erdoğan gibi düşünmeyen herkesi hapse atarak susturmaya kalkışıyorsanız; o zaman milyonlarca yurttaşımızı da hapse atmaya hazır olun, çünkü bu ülkede özgür düşünceyi zincire vurmaya kimsenin gücü yetmeyecek!"