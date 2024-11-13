İnce'ye Yapılan Saldırı Davası Erteleniyor - Son Dakika
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İnce'ye Yapılan Saldırı Davası Erteleniyor

Muharrem İnce'ye yönelik hakaret davasında 9. Yargı Paketi'nin yayımlanması bekleniyor.

13.11.2024 12:42
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(ANKARA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik "sahte cinsel içerikli görüntüleri yaydıkları" suçlamasıyla 12 sanığın yargılandığı davada, "sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret edilmesi suçuna" yönelik ön ödeme getirilmesine ilişkin maddenin de yer aldığı 9'uncu Yargı Paketi'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasının beklenilmesine karar verildi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Maksut Serim'in adına düzenlenmiş sahte dekont ve sosyal medya paylaşımlarını yaydıkları öne sürülen 12 sanık hakkında, "sahte özel belgeyi bilerek kullanmak", "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve "sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından 4 yıldan 9 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Sanıkların, Ankara 35'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Taraflar arasındaki uzlaşma görüşmelerinin olumsuz sonuçlandığını bildirerek duruşmaya başlayan hakim, bazı sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı yazılı olarak savunma verdiklerini ifade etti.

Cumhuriyet savcısı, 9. Yargı Paketi olarak bilinen kanunun 7 Kasım'da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini, burada yer alan TCK 125/2 hükmüne hakaret suçları yönünden ön ödeme getirildiğini ifade ederek, söz konusu kanunun Resmi Gazete'de henüz yayımlanmaması nedeniyle derdest dosyada uygulanıp uygulanmaması konusunda tereddüt bulunması nedeniyle mahkemenin değerlendirmesini talep ederken; uygulanmaması durumunda esas hakkındaki mütalaa doğrultusunda sanıklar hakkında karar verilmesini talep etti.

"Yargıya dışardan müdahale anlamına gelir"

Müşteki Maksut Serim'in avukatı da söz alarak, "Resmi Gazete'de yayımlanmayan bir kararın uygulanması yargıya dışarıdan müdahale anlamına gelir. Bu hukuka aykırıdır. Mevcut kanunlar üzerinden yargılama yapılmalıdır" dedi.

Hakim, "Yeni bir kanun geldiğinde sanıklar adına uyarlama yargılaması yapmak zorunda kalıyoruz ne yazık ki. Bakanlık bürokratlarınca da 9. Yargı Paketi'nin cuma gününe kadar Resmi Gazete'de yayımlanmasının beklenildiğini öğrendik" ifadesini kullandı.

Muharrem İnce'nin avukatları da sanıkların iddianamede yer alan suçlar kapsamında cezalandırılmasını talep etti.

Sonraki duruşma 29 Ocak'ta

Hakim ise 9. Yargı Paketi olarak adlandırılan kanuni düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra celse arasında resen incelenerek, usuli anlamda gün beklenmeksizin gereğinin uygulanması yönünde karar verirken, getirilen hükümler davayı etkilemeyecek ise dosyanın karar için incelemeye alınmasına karar verdi.

Bir sonraki duruşma 29 Ocak 2025'e ertelendi.

Kaynak: ANKA

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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