İncesu Kaymakamı Karakaş, şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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İncesu Kaymakamı Karakaş, şehit ailesini ziyaret etti

İncesu Kaymakamı Karakaş, şehit ailesini ziyaret etti

İncesu Kaymakamı Ömer Said Karakaş, şehit Osman Ufakça'nın ailesini ziyaret etti.

04.10.2024 13:48
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İncesu Kaymakamı Ömer Said Karakaş, şehit Osman Ufakça'nın ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Karakaş, Süksün Mahallesi'nde ikamet eden şehit Osman Ufakça'nın ailesine ziyarette bulundu.

Anne Fatma Ufakça ile bir süre sohbet eden Karakaş, "Vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin hatıralarını daima yaşatacağız. Şehit ve gazilerimizin anne, baba, eş ve çocukları baş tacımızdır. Her fırsatta onların yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaymakamı Karakaş, daha sonra aynı mahallede bulunan kadın girişimci Ayşe Bostan'ın aspir yağı üretim tesisine ziyaret gerçekleştirdi.

Kadın girişimcinin motivasyonun kendilerini ümitlendirdiğini belirten Karakaş, "Bir iş kadınının bu şekilde üretken olması, bu işe devam edecek olması bizleri sevindiriyor. Girişimcimizin günde 8 ton aspir yağı üretebildiğini duymamız bizi ayrıca mutlu etti." dedi.

Ziyaretlere, İlçe Jandarma Komutanı Halil Kocadağ ve mahalle muhtarları da katıldı.

Kaynak: AA

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