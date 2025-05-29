İnci Kefali'nin Mucizevi Göçü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İnci Kefali'nin Mucizevi Göçü

İnci Kefali\'nin Mucizevi Göçü
29.05.2025 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Gölü'ndeki inci kefali, üreme döneminde tatlı sulara göç ederken görüntülendi.

Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üreme dönemlerinde suyun tersine yüzerek tatlı sulara yaptığı göç görüntülendi.

Van Gölü'ndeki tek balık türü olan inci kefalinin, üreme dönemi 15 Nisan- 15 Temmuz'da akarsulara yaptığı yolculuk devam ediyor.

Erciş ilçesindeki Deliçay Balık Bendi, inci kefalinin yoğun olarak görülmesi nedeniyle her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.

Balıkların üreme dönemlerinde tuzlu ve sodalı gölden tatlı sulara yaptığı göç, su altı görüntü yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan tarafından kayıt altına alındı.

Üreme dönemindeki zorlu yolculuğa ilişkin görüntülerde, beslenmek için akarsulara akın eden martıların inci kefallerini avlaması da yer alıyor.

"Yaşama tutunma konusunda daha iyi bir örnek olamaz"

Ceylan, AA muhabirine, kamera asistanı Serkan Ök'ün desteğiyle bir hafta boyunca su altı ve su üstünde çekim yaptıklarını söyledi.

Mucizevi göçe tanıklık ettiklerini belirten Ceylan, şunları kaydetti:

"İnci kefali neslini sürdürmenin ve azmin sembolüdür. İnci kefalinin tatlı sulara göçüne tanıklık ediyoruz. Yaşama tutunma konusunda bundan daha iyi bir örnek olamaz. Erciş Kaymakamımız Murat Karaloğlu, Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve polis teşkilatımız yasa dışı avcılığı önleme konusunda olağanüstü ve takdire değer çaba içerisindeler. Van Gölü'nde konuşlanan Sahil Güvenlik Komutanlığının icra ettiği denetimler sonucu balığın stok ve boy oranı artmıştır."

İnci kefalinin Van Gölü'nde yaşayan endemik bir tür olduğunu ifade eden Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu da "Neslini sürdürmek için göç eden balıkları korumak için her türlü tedbiri aldık. Yasak avcılığa karşı gerekli müeyyideler uygulanmakta. Yasaklarla beraber vatandaşlarımızda bir farkındalık oluştu. Vatandaşlarımız inci kefalinin sadece Van'ın değil dünyanın bir değeri olduğunun farkındalar." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Tahsin Ceylan, Hayvanlar, Belgesel, Van Gölü, Güncel, Yaşam, Dünya, Çevre, Doğa, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnci Kefali'nin Mucizevi Göçü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray 8 günde adeta para bastı Galatasaray 8 günde adeta para bastı
Yedi kişilik aile arabada ölü bulundu: Toplu intihar olduğu tahmin ediliyor Yedi kişilik aile arabada ölü bulundu: Toplu intihar olduğu tahmin ediliyor
Fren yerine gaza basan acemi sürücü genç kadını ağır yaraladı Fren yerine gaza basan acemi sürücü genç kadını ağır yaraladı
Küme düşen Adanaspor’un otobüsü haczedildi Küme düşen Adanaspor'un otobüsü haczedildi
A Milli Takım’ın ABD ve Meksika ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu A Milli Takım'ın ABD ve Meksika ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu
Balıkçı Kenan, boynuna astığı balıklarla Ekrem İmamoğlu’nu protesto etti Balıkçı Kenan, boynuna astığı balıklarla Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti
Harika Avcı hakkında şok iddialar Ev sahibi sessizliği bozdu Harika Avcı hakkında şok iddialar! Ev sahibi sessizliği bozdu
Kentucky kripto kralı, iş ortağını kaçırıp Bitcoin şifresi için işkence yaptı Kentucky kripto kralı, iş ortağını kaçırıp Bitcoin şifresi için işkence yaptı
Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir
İki yengesini silahla vurarak öldürdü İki yengesini silahla vurarak öldürdü
Arda Güler’i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın Arda Güler'i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın

12:42
DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder’in koltuğuna oturacak ismi belirledi
DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak ismi belirledi
11:49
Deprem bölgesinde mükellefler için mücbir sebep hali uzatıldı
Deprem bölgesinde mükellefler için mücbir sebep hali uzatıldı
11:14
Zelenski, Almanya ziyaretinde ilk kez takım elbise giydi
Zelenski, Almanya ziyaretinde ilk kez takım elbise giydi
10:23
DEM Parti’den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak
18:10
Ankara’da arama sırasında ağır yaralanan Jandarma Astsubay şehit oldu
Ankara'da arama sırasında ağır yaralanan Jandarma Astsubay şehit oldu
17:50
Harry Potter dizisinin başrolleri belli oldu
Harry Potter dizisinin başrolleri belli oldu
17:45
Netanyahu: İsrail’in Gazze’ye saldırısında Muhammed Sinvar öldürüldü
Netanyahu: İsrail'in Gazze'ye saldırısında Muhammed Sinvar öldürüldü
17:18
Yediği tokadı unutturmak istiyor Macron’dan eşiyle samimi pozlar
Yediği tokadı unutturmak istiyor! Macron'dan eşiyle samimi pozlar
16:58
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
16:37
Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı
Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı
16:33
Yeniden Refah Partisi’nden ’’Yeni Anayasa’’ çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz
Yeniden Refah Partisi'nden ''Yeni Anayasa'' çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz
16:28
Navigasyona aldandı, merdivenlerde mahsur kaldı
Navigasyona aldandı, merdivenlerde mahsur kaldı
16:28
Montella’yı kızdıran soru: Neyi kastettiğinizi anlayamıyorum
Montella'yı kızdıran soru: Neyi kastettiğinizi anlayamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2025 13:00:01. #7.13#
SON DAKİKA: İnci Kefali'nin Mucizevi Göçü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.