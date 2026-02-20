İncir ve Kestane Dolandırıcılığına Operasyon

Aydın merkezli 3 ilde düzenlenen "nitelikli dolandırıcılık" operasyonunda üreticilerin incir ve kestanelerini alıp ödeme yapmadıkları belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Aydın, İzmir ve Niğde'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, 200 mermi, 30 çek ve 12 senet ele geçirildi.

Şüphelilerin, sosyal medyada ilan vererek ve yüz yüze görüşerek üreticilerden incir ve kestane alımı yaptıkları, çeşitli yöntemlerle güven sağlayarak ödeme vaadinde bulundukları, satışın gerçekleşmesinin ardından ödeme yapmadıkları belirlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) alınan raporda zanlıların hesaplarında 84 milyon 809 bin liralık hareketlilik olduğu tespit edildi.