İnebolu'da denizlerde avlanma yasağı sona erdi - Son Dakika
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İnebolu'da denizlerde avlanma yasağı sona erdi

İnebolu\'da denizlerde avlanma yasağı sona erdi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, denizlerde avlanma yasağının sona ermesi dolayısıyla tören düzenlendi. İnebolu Evrenya Limanı'ndaki törende konuşan yetkililer, Kastamonu'nun balıkçılık potansiyelini vurgulayarak, balıkçıların haklarını savunmak ve deniz kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde kullanmak için çalışacaklarını belirtti.

31.08.2024 20:18
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, denizlerde avlanma yasağının 1 Eylül itibarıyla sona ermesi dolayısıyla tören düzenlendi.

İnebolu Evrenya Limanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Özcan Gazioğlu, burada yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun Karadeniz'e irtibatlı 6 ilçesinde 170 kilometre sahil şeridi bulunduğunu söyledi.

Toplamda 9 balıkçı barınağı, 1 liman, 233 balıkçı gemisi ve 1182 su ürünleri ruhsat tezkeresi olduğunu anlatan Gazioğlu, "Kastamonu, 604 amatör balıkçı belgesine sahip balıkçımız ile de su ürünleri potansiyeli oldukça yüksek bir il portresi çizmektedir. 15 Nisan'da başlayan genel av yasağı 1 Eylül'de sona ermektedir." dedi.

Gazioğlu, Kastamonu'da geçen yıl yetiştiricilik yoluyla 420 ton, avcılık yoluyla 15 bin ton su ürünleri üretimi yapıldığını belirterek, "Avcılık yoluyla gerçekleşen üretimin 12 bin tonunu hamsi, kalan miktarı ise muhtelif türdeki balıklar oluşturmaktadır. Geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması ve desteklenmesi kapsamında 2024 yılında 205 balıkçı gemimiz için toplamda 928 bin lira destekleme ödemesi yapılmıştır." diye konuştu.

İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hülya Karaaslan da İnebolu'da 12 metre altı 101, 12 metre üstü de 7 olmak üzere toplam 108 balıkçı gemisi bulunduğunu söyledi.

Evrenye Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Turan Akın, balıkçıların haklarını savunmak, avlanma süreçlerini düzenlemek ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını sağlamak adına yıllardır emek verdiklerini ifade etti.

Sezonun bereketli ve kazançlı geçmesini umut ettiğini dile getiren Akın, "Yalnızca av miktarına değil, sürdürülebilirliğe, doğaya saygıya ve stokların korunmasına odaklanmak zorundayız. Kooperatif olarak bu konuda balıkçılarımızın yanında olacağız, onlara rehberlik etmeye devam edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okunarak balıkçılık sezonunun bereketli olması için dua edildi.

Kurban kesilmesinin ardından program sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İnebolu'da denizlerde avlanma yasağı sona erdi - Son Dakika

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