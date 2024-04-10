Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde direksiyon başındayken kalp krizi geçiren hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Mustafa Sertdemir (63) idaresindeki 34 RL 1860 plakalı hafif ticari araç, İnebolu- Abana kara yolunda seyir halindeyken sürücünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki çukura düştü.
Olayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri Sertdemir'i ambulansla İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Sertdemir, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › İnebolu'da kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Batman'da Hürriyet Mahallesi Arı Caddesi üzerinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi yaralanırken, kavga esnasında seken bir kurşunun isabet ettiği Müzeyyen K. (47) adlı kadın da yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçı öncesi Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İdmanda teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde oyuncular koşu, ısınma, çabukluk ve taktiksel çalışmalar yaptı.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı minibüs, park halindeki makam aracına çarptı. Maddi hasarla atlatılan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Sizin düşünceleriniz neler ?