İnebolu\'da mahsur kalan çakal kurtarıldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde inşaat çukurunda mahsur kalan çakal, kurtarılarak doğaya salındı.
İnebolu ilçesinde bir çakalın inşaat çukuruna düştüğünü gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğüne haber verdi.
Ekipler tarafından düştüğü yerden kurtarılan çakal, sağlık durumunun iyi olduğunun belirlenmesinin ardından ormanlık alanda doğal yaşam alanına bırakıldı.
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