İnebolu'da mahsur kalan çakal kurtarıldı - Son Dakika
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İnebolu'da mahsur kalan çakal kurtarıldı

İnebolu\'da mahsur kalan çakal kurtarıldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir inşaat çukuruna düşen çakal, vatandaşların ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan çakal, ormanlık alanda doğal yaşam alanına salındı.

27.04.2024 17:45
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde inşaat çukurunda mahsur kalan çakal, kurtarılarak doğaya salındı.

İnebolu ilçesinde bir çakalın inşaat çukuruna düştüğünü gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğüne haber verdi.

Ekipler tarafından düştüğü yerden kurtarılan çakal, sağlık durumunun iyi olduğunun belirlenmesinin ardından ormanlık alanda doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: AA

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