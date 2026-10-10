İnebolu\'da palamut bereketi tezgahlarda fiyatı 40 liraya indirdi

İnebolu'da palamut bereketi tezgahlarda fiyatı 40 liraya indirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde palamut bolluğu balıkçı tezgahlarına yansıdı; kiloluk palamutların tanesi 40 liraya kadar geriledi. Uygun fiyatla vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken balıkçılar da sezonun bereketli geçmesinden memnun.
KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde palamut bolluğu tezgahlara yansıdı. Palamutların tanesi 40 liraya kadar geriledi.
İnebolu'da balıkçı tezgahlarında yaşanan palamut bolluğu hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor. Bu yıl denizlerde bol miktarda avlanan palamut, fiyatlara da yansıdı. İnebolu'da kiloluk palamutların tanesi 40 liraya kadar geriledi. Uygun fiyatıyla vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği palamut, balık tezgahlarının da en çok tercih edilen ürünleri arasında yer alıyor. İnebolu'da balıkçılar, sezonun bereketli geçmesinin hem tezgahlara hem de vatandaşların mutfağına olumlu yansıdığını belirtti.
Kaynak: DHA
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