İnebolu'da Sel Suyuna Kapılan Gölet İnşaatı - Son Dakika
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İnebolu'da Sel Suyuna Kapılan Gölet İnşaatı

İnebolu\'da Sel Suyuna Kapılan Gölet İnşaatı

Sökü Göleti inşaatı, aşırı yağışların ardından sel sularıyla doldu; iş makineleri su altında kaldı.

18.10.2024 18:47
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sel sularının altında kalan Sökü Göleti inşaatı dron ile görüntülendi.

İnebolu'nun Başköy köyündeki Sökü Göleti inşaat alanı aşırı yağışların etkisiyle dün su baskınına uğradı.

Gölette sel sularının altında kalan iş makinesi dron ile görüntülendi.

Şantiye şefi Mehmet Aygün, AA muhabirine, şiddetini artıran yağmurun etkisiyle inşaat alanının bir anda suyla dolduğunu söyledi.

Bu sırada inşaat sahasında bulunan makinelerin çıkış yapacağı yolun da kapandığını belirten Aygün, "Göletin aşırı dolması sebebiyle makineleri kenara çekip can güvenliğini sağlamak için arkadaşları karşıki dağa yönlendirdik. Daha sonra başka bir iş makinesiyle o alana giderek arkadaşlarımızı aldık. Ancak makineleri orada bırakmak zorunda kaldık. Ondan sonra su aşırı dereceye yükseldi. O an yapabilecek bir şeyimiz yoktu. Makinelerimiz suyun altında kaldı. İnsanlara bir zarar gelmedi çok şükür." dedi.

"Gölette şu anda 23 metrenin üzerinde su var"

Kurtarılan operatörlerin sağlık sorunu bulunmadığını ifade eden Aygün, "Gölette şu anda 23 metrenin üzerinde su var. Su altında iki makinemiz var, bir tanesi gözüküyor bir tanesini görmek nasip olmadı. Suyun çekilmesini bekliyoruz. Su çekilecek ondan sonra işlemler biraz uzun sürecek. Buranın açılış programı olacaktı 29 Ekim'de. Onu büyük bir ihtimalle bir ay kadar ileriye atacağız." diye konuştu.

Yaşanan olayın ardından göletle ilgili bazı söylentiler çıkarıldığını dile getiren Aygün, şunları kaydetti:

"Barajda herhangi bir sıkıntı yok. Gayet sağlam. Su geçirebilecek bir durumu yok. Bazı dedikodular çıktı ama gördüğünüz gibi her şey ortada. Her şey gayet güzel ve sağlam. Şimdiye kadar bir şey olmadı, olmayacak inşallah. DSİ'den geldiler, kontrol şefleri geldi. İncelediler, resimleri aldılar, teşekkür ettiler, güzel olmuş sağlam olmuş dediler."

İş makinelerinden birinin sahibi olan Melik Yılmaz da göleti birden su bastığını ve nasıl olduğunu anlayamadıklarını belirterek, operatörlerin kurtulmasının kendilerini sevindirdiğini söyledi.

İnebolu'nun Başköy köyünde dün Devlet Su İşleri tarafından yaptırılan Sökü Göleti inşaatı ani su baskınına uğramış, gölet alanı hızla suyla dolarken o sırada kazı çalışması yapan iş makinelerinin ulaşım sağladığı yol da kapanmıştı. İş makineleri sular altında kalırken 2 operatör şantiyedeki diğer işçiler tarafından son anda kurtarılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İnebolu'da Sel Suyuna Kapılan Gölet İnşaatı - Son Dakika

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