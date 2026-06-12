İneğinin Buzağısını Taşıyan Çiftçi - Son Dakika
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İneğinin Buzağısını Taşıyan Çiftçi

12.06.2026 14:10
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Amasya'da İsa Derici, doğum yapan ineğinin buzağısını sırtında taşıyarak eve götürdü.

AMASYA'da kırsalda doğum yapan ineğinin buzağısını sırtına alan İsa Derici'nin eve kadar taşıdığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Yıldızköy köyünde yaşayan İsa ve Emine Derici çiftinin sahip olduğu 'Kırmızılı' isimli inek, kırsal alanda kayboldu. Çift, uzun süre dönmeyen ineklerini bulmak için araziye çıktı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonrası çift, ineği buldu. Bitkin halde yerde yatan ineğin doğum yaptığı fark edildi. İsa Derici, buzağıyı sırtında taşıyarak eve götürdü. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Amasya, Yaşam, Doğa, Son Dakika

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