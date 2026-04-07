İnegöl Belediyesi Akademik Destek Programı'nda Yeni Dönem Başvuruları Başladı

İnegöl Belediyesi'nin 2021 yılında başlattığı Akademik Destek Programı'nın üçüncü dönemi için başvurular başladı. Belediye Başkanı Alper Taban, bugün düzenlenen basın toplantısında, öğrencilerin hangi üniversitede olursa olsun, konu başlığı İnegöl olmak kaydıyla kendi branşlarında şehre dair araştırmalar yapmaları için yüksek lisans ve doktora tezlerine destek verileceğini açıkladı. Program, 07 Nisan 2026 ile 31 Aralık 2027 tarihleri arasında başvuruya açık olacak ve toplamda 25 yüksek lisans ile 25 doktora tez çalışmasını destekleyecek.

Başkan Taban, programın temel amacının öğrencileri İnegöl üzerine akademik çalışma yapmaya teşvik etmek olduğunu belirterek, bu sayede şehrin kazanımlar elde etmesini hedeflediklerini ifade etti. İlk iki dönemde 5 doktora ve 10 yüksek lisans tezinin hazırlandığı program kapsamında, yeni dönemde yüksek lisans tezleri için 25.000 TL, doktora tezleri için 50.000 TL maddi destek sağlanacak. Ayrıca konaklama, ulaşım ve rehberlik gibi ilave imkanlar sunulacak. Toplamda yaklaşık 2 milyon TL'lik bir destek paketi öngörülüyor.

Başvurular, adayların belgelerini belirtilen e-posta adresine göndermesiyle yapılacak ve İnegöl Belediyesi Bilimsel Çalışmalar Destek Kurulu tarafından değerlendirilecek. Sonuçlar 15 gün içinde bildirilecek. Program, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında kayıtlı, tez önerisi kabul edilmiş lisansüstü öğrencilerini kapsıyor ve herhangi bir alan kısıtlaması bulunmuyor.

İnegöl Belediyesi, şehrin akademik mirasını korumak ve yaygınlaştırmak amacıyla, İnegöl'e tanımlı 155 yüksek lisans ve doktora tezini Nöbetçi Kitaphaneler'de sergiliyor. Ayrıca, mevcut 5 kitaphaneye ek olarak 4 yeni Nöbetçi Kitaphane kurma çalışmalarını sürdürüyor. Bu girişimlerle, gençlerin şehrin akademik ve kültürel zenginliklerine erişimini artırmayı hedefliyor.