İnegöl\'de 17 Yaşındaki Genç, Banyoda Ölü Bulundu

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde 17 yaşındaki yunus İsmail O. sabah evlerinin banyosunda annesi tarafından ölmüş olarak bulundu. Sağlık görevlileri tarafından kalp masajı yapılan talihsiz genç ambulans ile kaldırıldığı hastanede yaşama döndürülemedi.

Olay, saat 06.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi, Avşar Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre Lise'ye giden Yunus İsmail O., gece saatlerinde banyoya girdi. Ailesi sabah uyanıp, Yunus'u yatağında göremeyince evin diğer odalarında aramaya başladı. Banyonun kapısını açan anne, Yunus'un cansız bedeniyle karşılaştı. Ailenin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince,kalbinin durduğu tespit edilen Yunus Emre O., kalp masajı yapılarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamaya Yunus'un cenazesi savcılık incelmesinin arından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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