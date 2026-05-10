İnegöl'de 2 Trafik Kazasında 3 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
S.P. (47) idaresindeki 16 YC 058 plakalı beton mikseri Hamzabey OSB yolunda virajı alamayarak devrildi.
Kazada hafif yaralanan S.P, hastaneye kaldırıldı.
Huzur Mahallesi'nde ise E.B. (30) idaresindeki 16 HY 639 plakalı beton mikseri, Ahmet A. (66) idaresindeki 16 ABS 759 plakalı servis aracıyla çarpıştı.
Çarpışma sonucu servis sürücüsü Ahmet A. ile yolcu Aynur K. hafif yaralandı.
Hastaneye götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
