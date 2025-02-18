Bursa'nın İnegöl ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
İlçede aranan kişilere yönelik çalışma başlatan emniyet güçleri, hırsızlık suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ş, sahtecilikten 4 yıl hapis cezası bulunan K.D, tehdit suçundan 5 ay hapis cezası bulunan T.B. ve yaralama suçundan 5 ay hapis cezası bulunan C.E'yi yakaladı.
Gözaltına alınan 4 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de 4 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?