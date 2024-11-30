Bursa'nın İnegöl ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, kırsal Hamzabey Mahallesi'ndeki bir evde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Operasyon yapan ekipler, Afganistan uyruklu 7 kişiyi yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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