İnegöl\'de Ağaca Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Aziz D. (57) yönetimindeki 16 ACK 76 plakalı otomobil, Alanyurt-İnegöl yolunda kontrolden çıkarak bir alışveriş merkezinin bahçesindeki ağaçlara çarptı.
Kazada yaralanın sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
