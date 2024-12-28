İnegöl\'de Ahşap Evde Yangın

Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yenice Mahallesi Mustafa Bey Caddesi'ndeki bir ahşap binada, sobadan kaynaklanan yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Evin çatısında hasara neden olan yangınla ilgili polis, çalışma başlattı.