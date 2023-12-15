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İnegöl'de alkollü sürücü polise mukavemette bulundu - Son Dakika
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İnegöl'de alkollü sürücü polise mukavemette bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan yol uygulamasında alkollü olduğu tespit edilen bir sürücü, polise mukavemette bulunarak gözaltına alındı. Sürücü, sağlık işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İnegöl\'de alkollü sürücü polise mukavemette bulundu
15.12.2023 - 09:33,  Güncelleme: 09:34
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, uygulama noktasında durdurulduktan sonra polise mukavemette bulunan alkollü sürücü gözaltına alındı.

Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde yol uygulaması yapan emniyet ekipleri, M.K. idaresindeki 16 BAP 140 plakalı otomobili durdurdu.

Alkollü olduğu tespit edilen M.K, çevredeki bir polise mukavemette bulunarak saldırmaya çalıştı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.

Gözaltına alınan sürücü, sağlık işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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İnegöl, Ankara, Bursa, Polisiye, Gözaltı, Trafik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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