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İnegöl'de alkollü sürücünün kullandığı araç şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika
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İnegöl'de alkollü sürücünün kullandığı araç şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sürücünün alkollü olduğu belirlendi ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İnegöl\'de alkollü sürücünün kullandığı araç şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
01.01.2024 - 12:39,
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari aracın şarampole yuvarlanmasıyla 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Mezit Boğazı'nda meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde olan Necati E. (28) yönetimindeki 16 BEE 559 plakalı hafif ticari araç,  sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Sürücü ile araçta bulunan Kazım D. (19) ve Talha D. (16) yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan sürücü Necati E.'nin 1.2 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İnegöl'de alkollü sürücünün kullandığı araç şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika
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