İnegöl\'de Altın Kese Bulundu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, yürürken bulduğu altın dolu keseyi polise teslim etti.

Ertuğrulgazi Caddesi'nde işe gitmek için yürüyen Yağız Ağatürk, içinde altın bulunan bir kese buldu.

Bir süre etrafta araştırma yapan Ağatürk, daha sonra keseyi sahibinin bulunması için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etti.

Polis ekipleri altının sahibini bulmak için çalışma başlattı.