İnegöl'de Altın ve Ziynet Çantası Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnegöl'de Altın ve Ziynet Çantası Bulundu

İnegöl\'de Altın ve Ziynet Çantası Bulundu
26.05.2026 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl otobüs terminalinde unutulan 3,5 milyon TL değerindeki çanta sahibiyle buluştu.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki otobüs terminalinde bir bankın üzerinde unutulan, içinde 3,5 milyon TL değerinde altın ve ziynet eşyası olan çanta, polis tarafından bulunup, sahibine teslim edildi.

İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde rutin kontrol yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, bank üzerinde unutulan bir çanta buldu. Ekipler, içinde çok sayıda altın ve ziynet eşyası olan çantanın sahibine ulaşmak için güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Çantayı unutan kişinin Erzurum'a gitmek üzere terminale gelen Nesibe Ç. isimli kadın olduğu ve otobüse bindiği tespit edildi. Polisin telefonla ulaştığı kadın, terminale geri dönüp, tutanak karşılığında çantasını teslim aldı. Çantada 3,5 milyon TL değerinde altın ve ziynet eşyası bulunduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Ekonomi, İnegöl, Güncel, Polis, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de Altın ve Ziynet Çantası Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig’de tarih yazdı Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı
“Bundan sonra meydanlardayız“ diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir’de yapıyor "Bundan sonra meydanlardayız" diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir'de yapıyor
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum’da aldı Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı
“Adı açıklanırsa mahvolurum“ demişti Sarp Yalçınkaya’nın korktuğu isim Müsavat Dervişoğlu iddiası "Adı açıklanırsa mahvolurum" demişti! Sarp Yalçınkaya'nın korktuğu isim Müsavat Dervişoğlu iddiası
Galatasaray’dan Bertuğ Yıldırım transferi için takas para formülü Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım transferi için takas + para formülü
Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafları CHP Genel Merkezi’ne getirildi Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları CHP Genel Merkezi'ne getirildi

16:43
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım
16:39
Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince sevinçten çıldırmış Eline sandalye alıp koşan bile var
Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince sevinçten çıldırmış! Eline sandalye alıp koşan bile var
16:00
Tayland polisi operasyon için pullu kostüm giyip makyaj yaptı
Tayland polisi operasyon için pullu kostüm giyip makyaj yaptı
15:25
İran, ABD’yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı
İran, ABD'yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı
14:22
Araç sahiplerine güzel haber Benzine dev indirim geliyor
Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor
14:14
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 16:55:59. #7.12#
SON DAKİKA: İnegöl'de Altın ve Ziynet Çantası Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.