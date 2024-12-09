BURSA'nın İnegöl ilçesinde, babasının içeride unuttuğu anahtar nedeniyle üst kattaki komşularından, yine babası tarafından beline bağlanan iple alt kattaki evlerine sarkıtılan Özcan B. (17), ipin kopması sonucu 3'üncü kattan beton zemine düşerek ağır yaralandı.
Olay, saat 15.30 sıralarında Fatih Mahallesi, Doğancı Caddesindeki 4 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. 2'nci kattaki dairesinin anahtarını evde unutan Ahmet B. (53), oğlu Özcan B.'nin beline ip bağlayıp, 3'üncü kattaki komşularının balkonundan alt kata sarkıtmaya başladı. Belindeki ip kopan Özcan B., yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine kafa üstü düştü. Ağır yaralanan genç, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Özcan B.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Anahtar Unutan Babası İpiyle Düşen Genç Ağır Yaralandı - Son Dakika
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