İnegöl\'de Anız Yangını: 20 Dönüm Zarar Gördü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 20 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında anız yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını diğer tarım arazilerine sıçramadan söndürdü. Yangında, yaklaşık 20 dönüm alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.