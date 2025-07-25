BURSA'nın İnegöl ilçesinde anız yakımı sırasında alevlerin sıçradığı ormanda çıkan yangın, 1 saatte kontrol altına alındı.
Cerrah Mahallesi'ndeki tarım arazisinde saat 16.00 sıralarında yakılan anızlardan yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler ormana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği çalışmalarla, yangın 1 saatte kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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