Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinde asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi 1.Yunus Emre Caddesi'nde bir iş yerinde işçi Muhammed E. (27) ikinci kattan asansör boşluğuna düştü.
İş arkadaşları tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Muhammed E, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.
İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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