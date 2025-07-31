Olay, saat 08.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 18'inci Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Suriye uyruklu işçi Wajeeh Hamam, iddiaya göre 3'üncü kattan yük asansörü boşluğuna düştü. Yaklaşık 7 metre yükseklikten düşen Hamam, ağır yaralandı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi, kurtarılamadı. Cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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