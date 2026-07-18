BURSA'nın İnegöl ilçesinde, oyun oynarken 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki balkondan düşen Sıraç K. (4) yaralandı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Yeni Mahalle Bucak Sokak'taki 4 katlı apartmanda meydana geldi. 2'nci kattaki evlerinin balkonunda oynayan Sıraç K., tırmandığı demir korkuluklardan düştü. Ailenin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Balkon Düşmesi: 4 Yaşındaki Çocuk Yaralandı - Son Dakika
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