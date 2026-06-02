İnegöl\'de Baraka Yangını

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir tarlada bulunan baraka, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde, tarlada bulunan barakada çıktı. Barakadan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyüp, barakayı saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alevlere teslim olan baraka kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.