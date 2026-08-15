İnegöl'de Başlı Başına Atlar Yolda Koştu
İnegöl'de iki başıboş at, yol üzerinde dörtnala koşarak sürücülere zor anlar yaşattı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kara yoluna çıkıp araçların yanında dörtnala koşan başıboş atlar, cep telefonuyla görüntülendi.
İnegöl ilçesi Ankara kara yoluna çıkan 2 başıboş at, sürücülere zor anlar yaşattı. Yolda dörtnala koşan atlar nedeniyle sürücüler hızlarını düşürerek ilerledi. Öte yandan atların kara yolunda koşuşturması sürücüler tarafından görüntülendi.
Kaynak: DHA
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