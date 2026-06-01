İnegöl'de Bıçaklı Kavga: 2 Tutuklama

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafikte çıkan ve 4 kişinin bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda dün sürücüler arasında yol verme nedeniyle çıkan ve Emirhan G. (24), Ahmet G. (49), Bulut T. (18) ve Burak K'nin (37) bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin 5 şüpheli yakalandı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Özbek B, Emirhan B, Tuncay B, Burak Can B. ve Taner B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Özbek B. ve Emirhan B. tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bu arada yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.