İnegöl'de Bisikletli Yaşlı Adam Yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de Bisikletli Yaşlı Adam Yaralandı

İnegöl\'de Bisikletli Yaşlı Adam Yaralandı
21.07.2025 16:29
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İnegöl'de otomobilin çarptığı bisikletli 67 yaşındaki Erol Z. yaralandı, ambulans beklerken korundu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletteki Erol Z. (67), yaralandı. Çevredekiler, ambulans gelene kadar yaralının üstüne örtü tutarak güneşten korudu.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Osman T. (38) yönetimindeki 06 BGA 075 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Erol Z.'nin kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen Erol Z. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, çevredekiler ambulans gelene kadar yaralının üstüne örtü tutarak güneşten korudu. Erol Z., ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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