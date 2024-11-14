İnegöl'de Boşanma Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İnegöl'de Boşanma Tartışması Kanlı Bitti

İnegöl\'de Boşanma Tartışması Kanlı Bitti

Karısını öldüren Hakan B, intihar girişiminde bulundu; gözaltına alındı.

14.11.2024 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde karısını öldürdükten sonra yaşadığı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan kişi, gözaltına alındı.

Orhaniye Mahallesi Bülbüller Sokağı'nda bir evde yaşayan Hakan B. (43) ile boşanma aşamasındaki eşi Özlem B. (45) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sonucunda Hakan B, eşini boğdu.

Karısının öldüğünü gören Hakan B, yaşadığı 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bu adrese 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, sokağa branda açtı.

İnegöl Emniyet Müdürü Okan Şen de olay yerine gelerek Hakan B. ile görüştü.

Yaklaşık 2 saat çatıda kalan Hakan B, intihar girişiminden vazgeçtikten sonra polisler tarafından indirildi.

Gözaltına alınan Hakan B, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kadının cansız bedeni ise hastane morguna gönderildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, İnegöl, bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de Boşanma Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:26 SGK: ABB’nin borcu son 7 ayda 4,5 milyar TL’den, eylül ayı itibarıyla 8,8 milyar TL’ye yükseldi SGK: ABB'nin borcu son 7 ayda 4,5 milyar TL'den, eylül ayı itibarıyla 8,8 milyar TL'ye yükseldi
11:15 Bakan Tekin’den CHP’li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt Bakan Tekin'den CHP'li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt
10:25 Buca Belediyesi’ndeki grev ilçeyi çöple kaplarken başkan yardımcısı canlı yayında fal baktı Buca Belediyesi'ndeki grev ilçeyi çöple kaplarken başkan yardımcısı canlı yayında fal baktı
10:02 Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi
09:56 134 ayrı dosyadan 84 yıl hapis cezası olan firari: Adaletten kaçılmaz, polisimizi seviyoruz 134 ayrı dosyadan 84 yıl hapis cezası olan firari: Adaletten kaçılmaz, polisimizi seviyoruz
16:00 Antalya’da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu Antalya'da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu
16:00 Bahis soruşturmasında flaş gelişme Batuhan Karadeniz’in sosyal medya hesapları kapatılacak Bahis soruşturmasında flaş gelişme! Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesapları kapatılacak
15:58 Fenerbahçe, devre arasının ilk transferini şimdiden yaptı Fenerbahçe, devre arasının ilk transferini şimdiden yaptı
15:54 Alişan’dan çok konuşulacak Fenerbahçe kadrosu Alişan'dan çok konuşulacak Fenerbahçe kadrosu
15:44 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’tan ayrılıyor mu Hasan Arat’tan tartışmaları bitirecek sözler Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Hasan Arat'tan tartışmaları bitirecek sözler
15:37 TFF, Montella’nın Roma’ya gideceği iddialarına son noktayı koydu TFF, Montella'nın Roma'ya gideceği iddialarına son noktayı koydu
15:34 Yabancı hakem mi geliyor TFF Başkanı açıkladı Yabancı hakem mi geliyor? TFF Başkanı açıkladı
15:33 MHP’nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz MHP'nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz?
15:33 Dev havayolu şirketi iflasını açıkladı Dev havayolu şirketi iflasını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 11:43:39. #1.13#
SON DAKİKA: İnegöl'de Boşanma Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.