İnegöl'de Boya İmalatında Yangın - Son Dakika
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İnegöl'de Boya İmalatında Yangın

İnegöl\'de Boya İmalatında Yangın
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İnegöl'de mühürlü iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, inceleme başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde boya imalatı yapılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İnegöl Belediyesi tarafından daha önce mühürlendiği öğrenilen Metal Sanayi 20. Sokak üzerindeki dekoratif boya imalatı yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

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