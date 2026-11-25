Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta çıkan silahlı kavgada 1 kişi tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Atılgan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ömer D. ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Ömer D., tabancayla sağ bacağından vuruldu.

Özel araçla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.