İnegöl\'de Çocukla Trafikte Seyir

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil sürücüsünün kucağındaki çocukla trafikte seyrettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde dün akşam saatlerinde 16 AVK 620 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan sürücü, kucağındaki 3-4 yaşlarındaki erkek çocukla trafikte görüntülendi. Kavşaktaki kırmızı ışıkta duran otomobilin direksiyonundaki çocuk, bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler sanal medyada tepki toplarken, polis ekipleri inceleme başlattı.