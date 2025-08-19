İnegöl\'de Çöplük Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Hamamlı Mahallesi'ndeki çöplükte bulunan ağaç kütüklerinin henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
