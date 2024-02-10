İnegöl'de direksiyon sınavı sırasında trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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İnegöl'de direksiyon sınavı sırasında trafik kazası: 4 yaralı

İnegöl\'de direksiyon sınavı sırasında trafik kazası: 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, direksiyon sınavı sırasında meydana gelen trafik kazasında 16 FH 2053 plakalı otomobil, sınav aracına çarptı. Kazada, sürücü kursuna ait araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

10.02.2024 16:35
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde direksiyon sınavı sırasında yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Fatih A. idaresindeki 16 FH 2053 plakalı otomobil, Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda önünde seyreden sürücü adayı Sibel A. (32) idaresindeki 16 PD 403 plakalı sınav aracına çarptı.

Kazada, sürücü kursuna ait otomobilde bulunan Sibel A. ile Fatma A. (45), Ramazan A. (37) ve Mustafa A. (46) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahaleleri yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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