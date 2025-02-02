İnegöl'de Dur İhtarı Hiç Sayılmadı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve bir polis memurunun düşerek yaralanmasına neden olan 2 şüpheli yakalandı.

Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde uygulama yapan trafik ekipleri, 2 motosikleti durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan 2 motosiklet sürücüsünün kaçmaya çalıştığı sırada, 1 polis memuru düşerek yaralandı.

Polisin çalışması sonucu gözaltına alınan B.Ö. ve İ.Ü'ye, toplam 57 bin 851 lira para cezası uygulandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.