Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Bursa- Ankara karayolu İnegöl girişinde, 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen M.Y. idaresindeki 16 BNN 523 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Akkale'ye (44) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Akkale'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Aracı olay yerinden 5 kilometre uzakta bırakıp kaçan M.Y. ve yanındaki M.K. (15) ile B.E. (14), polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.
Kazada hafif yaralandıkları belirlenen 3 kişi, ambulanstaki tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Akkale'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Ehliyetsiz Sürücü Yaya Hayatını Kaybettirdi - Son Dakika
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