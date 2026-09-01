İnegöl'de Ehliyetsiz Sürücünün Polise Zor Anları: 1.74 Promil Alkol, 110 Bin 662 TL Ceza - Son Dakika
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İnegöl'de Ehliyetsiz Sürücünün Polise Zor Anları: 1.74 Promil Alkol, 110 Bin 662 TL Ceza

İnegöl\'de Ehliyetsiz Sürücünün Polise Zor Anları: 1.74 Promil Alkol, 110 Bin 662 TL Ceza
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde devriye görevindeki polis ekiplerinin durdurduğu otomobilin sürücüsü Oktay Y.'nin (53) ehliyetsiz ve 1.74 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü ile yanındaki 4 arkadaşı polise zor anlar yaşatırken, o anlar kameraya yansıdı. Sürücüye ve araç sahibine toplamda 110 bin 662 TL idari para cezası kesildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde devriye görevindeki polis ekiplerinin durdurduğu otomobilin sürücüsü Oktay Y.'nin (53) ehliyetsiz ve 1.74 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü ile kendisi gibi alkollü olan yanındaki 4 arkadaşı polise zor anlar yaşatırken, o anlar kameraya yansıdı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, devriye görevi sırasında 15 KC 792 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Sürücü ile yanındaki 4 kişinin alkollü olduğu görüldü. Oktay Y. isimli sürücünün yanındaki 2 arkadaşı sürekli konuşup, polisleri oyalamaya çalıştı. O anlar, kameraya yansıdı. Polis memurunun "Size kimse bir şey diyor mu, diyen yok" derken, bu kişilerden birinin "İnsanız biz, hayvan değiliz. Sen şimdi koğuşa girebiliyor musun, gir bakalım koğuşun bir tanesine" dediği görüldü. Polis memuru "Cezaevi ne alaka? Dağda teröristle çatıştım da geldim, sen bana ne anlatıyorsun" diye yanıt verdi.

'RAMAK KALDI, HEPSİNİ SORGUYA ÇEKECEĞİZ'

Araç sahibi ise "Az kaldı az, az. Az kaldı, ramak kaldı. Ramak kaldı dayı, az kaldı. Hepsini sorguya çekeceğiz" dedi. Kadın polis memuru, kendisine "Ablacım, bağlarsan da vicdanına göre bağlarsın, bir şey demiyorum" diyen kişiye, "Tamam benim vicdanıma kalmış, hiçbir şey diyemezsin zaten" diye yanıt verdi. Aynı kişinin "Beni alın, beni alın" diyerek ısrar etmesine bir başka görevli polis ise "Susun ya, yeter sabahtan beri" diye tepki gösterdi.

110 BİN 662 TL CEZA KESİLDİ

1.74 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Oktay Y.'ye 'Ehliyetsiz araç kullanmak'tan 40 bin TL, 'Alkollü araç kullanmak'tan 25 bin TL, 'Muayenesiz araç kullanmak'tan ise 5 bin 662 TL olmak üzere toplam 70 bin 662 TL idari para cezası uygulandı. Araç sahibine de ehliyetsiz kişiye araç kullandırdığı gerekçesiyle 40 bin TL ceza kesildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İnegöl'de Ehliyetsiz Sürücünün Polise Zor Anları: 1.74 Promil Alkol, 110 Bin 662 TL Ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl'de Ehliyetsiz Sürücünün Polise Zor Anları: 1.74 Promil Alkol, 110 Bin 662 TL Ceza - Son Dakika
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