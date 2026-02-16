İnegöl'de Elektrik Akımına Kapılan İşçi Düştü - Son Dakika
İnegöl'de Elektrik Akımına Kapılan İşçi Düştü

16.02.2026 14:11
İnegöl'de inşaatta enerji hattına temas eden demir nedeniyle elektrik akımına kapılan işçi düştü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde inşaat alanına çektiği demirin enerji nakil hattına temas etmesi ile elektrik akımına kapılan Fırat Y. (33), 2'nci kattan düşüp yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında kırsal İsaören Mahallesi'ndeki inşaatta meydana geldi. Fırat Y., apartman inşaatının 2'nci katına çektiği demirin, yol kenarından geçen enerji nakil hattına temas etmesi ile elektrik akımına kapıldı. Dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düşüp ağır yaralanan Fırat Y., ambulansla kaldırıldı. Yaralı işçinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

