İnegöl\'de Elektrik Direğine Çarpan Otomobilde 2 Yaralı

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Celal A. (56) yönetimindeki 43 HY 871 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Celal A. ile yanındaki Habibe B. (47) yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.