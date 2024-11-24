İnegöl'de Elektrik Teknisyeni Akıma Kapılarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İnegöl'de Elektrik Teknisyeni Akıma Kapılarak Hayatını Kaybetti

İnegöl\'de Elektrik Teknisyeni Akıma Kapılarak Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, arıza gidermek amacıyla enerji nakil hattı direğine çıkan elektrik teknikeri İhsan Ulu, akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

24.11.2024 13:31  Güncelleme: 13:33
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde elektrik teknikeri İhsan Ulu (26), arızayı gidermek için çıktığı enerji nakil hattı direğinde akıma kapılıp, hayatını kaybetti. Ulu'nun cansız bedeni itfaiye ekiplerince direkten indirildi.

Olay, saat 08.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Hilmiye Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik teknikeri İhsan Ulu, ekip arkadaşıyla birlikte arıza ihbarı üzerine mahalleye giderek, enerji nakil direğine tırmandı. Arızayı gidermeye çalıştığı sırada akıma kapılan Ulu, direkte asılı kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Ulu'nun cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından direkten indirilip İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İnegöl'de Elektrik Teknisyeni Akıma Kapılarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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