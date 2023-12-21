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İnegöl'de fabrika çatısında yangın söndürme çalışması sırasında işçi düştü - Son Dakika
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İnegöl'de fabrika çatısında yangın söndürme çalışması sırasında işçi düştü

İnegöl'de bir fabrikada çıkan yangını söndürmeye çalışan işçi, dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten düştü. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

İnegöl\'de fabrika çatısında yangın söndürme çalışması sırasında işçi düştü
21.12.2023 - 15:44,
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde fabrika çatısındaki yangını söndürmeye çalışırken dengesini kaybederek 4 metre yükseklikte düşen işçi Emin O. (39), yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Emin O.'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2'nci Cadde üzerinde faaliyet gösteren, orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Çatıda başlayan küçük çaplı yangına, yangın söndürme tüpüyle müdahale eden fabrika işçisi Emin O., dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten düştü. Yaralanan Emin O., çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emin O.'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaynak: DHA
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