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İnegöl'de Fabrika İşçisi Testere Kazası Sonucu Parmaklarını Kaybetti - Son Dakika
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İnegöl'de Fabrika İşçisi Testere Kazası Sonucu Parmaklarını Kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrika işçisi, ahşap keserken elini testereye kaptırarak 2 parmağını kaybetti. Olayın ardından işçi, İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek ilk müdahalesi yapıldı ve daha sonra Bursa'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

İnegöl\'de Fabrika İşçisi Testere Kazası Sonucu Parmaklarını Kaybetti
09.01.2024 - 11:42,  Güncelleme: 11:52
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ahşap keserken elini testereye kaptıran fabrika işçisi Yahya Ç.'nin (20) 2 parmağı koptu.

Olay, Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi 28'inci Sokak'taki mobilya imalathanesinde meydana geldi. Yahya Ç., ahşapları yatar testere ile keserken, makineye sağ elini kaptırdı. Mesai arkadaşlarının kurtardığı Yahya Ç.'nin 2 parmağı koptu. Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Yahya Ç., ilk müdahalesinin ardından, kopan parmakları dikilmek üzere ambulansla Bursa'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İnegöl'de Fabrika İşçisi Testere Kazası Sonucu Parmaklarını Kaybetti - Son Dakika
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