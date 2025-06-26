Bursa'nın İnegöl ilçesinde tadilat yapılan fabrika binasında çatı çökmesi sonucu bir işçi yaralandı.
Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde'de bir fabrikanın tadilatında çalışan T.E. (41), çatının çökmesi sonucu yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan T.E, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Fabrikada Çatı Çöktü: Bir Yaralı - Son Dakika
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