İnegöl\'de firari hükümlü kadın yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kasten yaralama suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniceköy Mahallesi'nde yaptıkları çalışmada, kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası olan H.T'yi (35) yakalayarak hakkında işlem başlattı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulu Kız Satranç Takımı, Satranç İl Birinciliği Müsabakalarında şampiyon oldu. Okul, 2-6 Nisan tarihlerinde Muğla ilini grup maçlarında temsil edecek.
Hindistan Federal Ticaret Bakanlığı, soğan ihracatına yönelik yasağı değiştiren hükümetin Bangladeş ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik yasak kararını kaldırdığını doğruladı. Değişikliğin dost ülkelerin talebi üzerine yapıldığı belirtildi. Hindistan federal hükümeti, iç piyasanın talebini karşılamak amacıyla 2023'ün Aralık ayının ilk haftasında soğan ihracatına Mart ayı sonuna kadar sürecek yasak getirmişti. Ticaret Bakanlığı'na bağlı Dış Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan bildirilere göre, Bangladeş'e 50.000 ton, BAE'ye ise 14.400 ton soğan ihraç edilmesine izin verildi.
Sinop Valisi Mustafa Özarslan, 2023 yılında gerçekleştirilen 241 narkotik operasyonunda 420 şüphelinin yakalandığını ve uyuşturucu satıcılarının her an takip edildiğini açıkladı. Özarslan, uyuşturucuyla mücadelede başarılı operasyonlara devam ettiklerini vurgulayarak, gençlerin zehirlenmesine asla izin vermeyeceklerini belirtti.
Çorum'da M.E.A. idaresindeki 55 ACA 629 plakalı otomobil, Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan G.G'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Ankara'nın Mamak ilçesinde evlerine dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki kız çocukları, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Köpeklerin saldırısından kurtulan çocukların yaşadığı korku anları videoya yansırken, anne çocuğunun günlerdir evden çıkamadığını belirtti. Olayın ardından mahallelerinde artan sahipsiz köpek sorununa dikkat çeken anne, köpeklerin barınaklara yerleştirilmesini ve kısırlaştırılmasını istedi.
Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, geçen yıl bölgede 1 milyon 839 bin dekarlık alanda arpa ve buğday ekiminin gerçekleştiğini belirtti. Muş'un hem hayvancılık hem de tarımsal faaliyetler konusunda kapasitesi yüksek bir il olduğunu söyleyen Gün, kentte 235 bin büyükbaş, 1 milyon 52 bin küçükbaş hayvan varlığının olduğunu ifade etti. Ovadaki ekili alanlarda buğday ve arpa ekimiyle 530 bin ton ürün elde edildi ve ilimize 4 milyar lira katkı sağlandı. Bu yıl da yağışların geçen yıla benzer şekilde devam etmesi durumunda yüksek bir verim beklenmektedir.
Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada, iki grup arasında çıkan tartışma sonucunda M.M. isimli şahıs, üzerinde bulundurduğu tabanca ile S.D. ve otopark içerisinde bulunan Ö.Ö.'ye ateş ederek yaraladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheliler M.M. ve Ö.B. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde mart ayında tatilciler, 162 santimetre kar kalınlığıyla kayak yapmanın keyfini çıkardı. 5 otelin hizmet verdiği merkeze gelen yerli ve yabancı tatilciler, 25 pistte toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulan kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.
Diyarbakır merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda materyal ele geçirildi. Operasyon sonucunda, Trabzon'dan temin edilen el yapımı tabancaların Diyarbakır'da satıldığı belirlendi. Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.
Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında evinde Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketleri ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
Gaziantep Futbol Kulübü, Rumen teknik adam Marius Sumudica ile yolların ayrıldığını açıkladı. Son 16 haftada sadece 2 galibiyet alan ve küme düşme potasında yer alan Gaziantep ekibi, Rumen hoca ile yolların resmen ayrıldığını açıkladı. Yerli teknik adamlarla görüşme sürüyor.
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