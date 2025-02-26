İnegöl'de Fırında Yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fırında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sinanbey Mahallesi Lütfiye Sokak'ta faaliyet gösteren ekmek fırının baca kısmında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın sonrası iş yerinde hasar meydana geldi.
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