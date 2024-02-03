İnegöl\'de freni boşalan TIR yamaca çarptı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde freni boşalan yem yüklü TIR kontrolden çıkarak yamaca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Bilecik'in Pazaryeri ilçesini bağlayan yolda meydana geldi. İddiaya göre Pazaryeri'nden İnegöl'e seyreden sürücü Özgür Ö.(24) yönetimindeki 43 ACJ 949 plakalı yem yüklü TIR'ın freni boşaltdı. Kontrolden çıkan TIR, yamaca çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki yolcu Salih C.(25) yaralanırken yemler ise çevreye saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilen yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)
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